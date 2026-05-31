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El jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. extendió su racha ofensiva y conecta un cuadrangular en el inicio del compromiso entre los Bravos de Atlanta y los Rojos de Cincinnati.

El batazo representó el cuarto partido consecutivo en el que el pelotero de 28 años de edad logra desaparecer la pelota, consolidando su rendimiento como primer bate del equipo de Georgia.

Ronald Acuña conecta cuadrangular

El guardabosques castigó el primer lanzamiento del abridor zurdo Nick Lodolo hoy domingo. La conexión de vuelta completa proyectó una velocidad de salida de 112 millas por hora (MPH) y alcanzó una distancia estimada de 438 pies, superando la barda entre los jardines izquierdo y central.

Con este batazo, el jugador originario de La Sabana mantiene su vigencia como uno de los bateadores más dominantes de la actual temporada de las Grandes Ligas.

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