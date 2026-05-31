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La cantante británica Dua Lipa y el actor Callum Turner contrajeron matrimonio formalmente durante una íntima ceremonia civil celebrada en un registro público de la ciudad de Londres, Inglaterra.

El enlace matrimonial de las celebridades, confirmado este domingo 31 de mayo, antecede a una festividad privada de tres días que la pareja llevará a cabo en territorio italiano.

Dua Lipa y Callum Turner

La intérprete de «Houdini» asistió al evento vistiendo un traje de falda blanco hecho a la medida por la firma de alta costura Schiaparelli, atuendo que combinó con guantes blancos y un sombrero de ala ancha diseñado por el modista Stephen Jones.

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Los recién casados, quienes han mantenido una relación sentimental de alto perfil mediático ante los medios de comunicación, completaron los trámites legales correspondientes antes de trasladarse con sus familiares cercanos a Europa meridional para los eventos conmemorativos principales.

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