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Más de 2 mil 500 árboles sembrados en mega jornada de reforestación en cerro El Casupo

By Lubin Molero
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Reforestación en cerro El Casupo
Foto: Prensa Gobernación de Carabobo

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Lubin Molero
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En aras de fortalecer el cuidado de los espacios naturales, fueron sembrados más de 2 mil 500 árboles en una mega jornada de reforestación en el cerro El Casupo en el municipio Valencia en el marco del Día Nacional del Árbol.

Actividad organizada por el Ejecutivo nacional, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de Ordenación del Territorio, Ecosocialismo y Recursos Naturales (Sotern) y la Alcaldía de Valencia.

Reforestación en cerro El Casupo
Foto: Prensa Gobernación de Carabobo

Eric Núñez, Gerente General de la Misión Árbol en Carabobo, señaló que en esta jornada, fueron atendidas diversas áreas degradas de este pulmón vegetal con la siembra de plantas frutales y forestales, lo que permitirá preservar este tipo de especies en el parque.

«Nos sentimos sumamente felices de celebrar esta hermosa jornada que permite crear una conciencia ecológica en nuestro pueblo, el cual participó de manera enérgica en la reforestación y así cuidar estos espacios para el disfrute de todos», expresó.

Reforestación en cerro El Casupo
Foto: Prensa Gobernación de Carabobo

Reforestación en cerro El Casupo

Asimismo, destacó el trabajo conjunto entre las diferentes instituciones del Estado junto con empresas privadas para generar acciones que se traduzcan en la preservación de la flora y la fauna.

Reforestación en cerro El Casupo

Foto: Prensa Gobernación de Carabobo

Núñez también precisó que este tipo de actividades representan un compromiso con el futuro. Ayudando a fortalecer nuestros ecosistemas, proteger la biodiversidad que nos rodea, así como fortaleciendo el vinculo de las próximas generaciones con nuestra tierra y garantizando que vivan en entornos más verdes, frescos y llenos de vida.

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