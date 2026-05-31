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El preconteo oficial de la Registraduría Nacional de Colombia, con el 99% de las mesas escrutadas, confirmó definirá su próximo presidente en una segunda vuelta presidencial programada para el próximo 21 de junio.

Ninguno de los aspirantes logró superar el umbral del 50% de los votos necesarios para ganar en primera vuelta durante los comicios.

Segunda vuelta presidencial en Colombia

Abelardo de la Espriella, representante del Partido Defensores de la Patria, lidera el conteo con el 43,73% de los sufragios de los ciudadanos. Por su parte, Iván Cepeda, abanderado del Partido Pacto Histórico, se ubicó en el segundo lugar al concentrar el 40,93% de los apoyos institucionales.

En la tercera posición quedó Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, quien registró un 6,92% de los votos totales del electorado. Este escenario activa de forma inmediata una campaña electoral de tres semanas en el territorio neogranadino para definir al sucesor presidencial, cuyo ganador asumirá el control del Ejecutivo Nacional el próximo 7 de agosto.

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