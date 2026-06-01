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Foster Sylvers, reconocido cantante y bajista de la emblemática agrupación familiar de R&B de los años 70 «The Sylvers», falleció a los 64 años de edad.

El lamentable hecho ocurre tras una batalla médica contra el cáncer de páncreas en etapa 4. El deceso del artista, confirmado en exclusiva por su hermano Leon Sylvers III a medios internacionales, ocurrió en un centro de cuidados paliativos.

Falleció Foster Sylvers

El músico destacó en la industria musical estadounidense desde su etapa como estrella infantil, alcanzando la fama global con éxitos discográficos del grupo como «Boogie Fever», «Hot Line» y «Fool’s Paradise».

Más allá de su trabajo coral y de sus producciones en solitario, Foster se consolidó como un bajista de alta factura que colaboró estrechamente en las producciones de otros artistas y bandas de la época como Dynasty y Evelyn “Champaign” King.

Foster parte tras sus hermanos Christopher en 1985 y Edmund en 2004, este último debido a complicaciones de cáncer de pulmón.

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