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El director técnico de la selección de fútbol de Uruguay, Marcelo Bielsa, presentó de forma oficial la lista de convocados para disputar el Mundial 2026, confirmando la ausencia del histórico delantero Luis Suárez.

La exclusión del máximo goleador en la historia del combinado uruguayo, marca un cambio generacional definitivo en la plantilla de cara a la cita mundialista.

Convocados Uruguay Mundial 2026

El entrenador argentino optó por estructurar un equipo con mayor intensidad física y proyección juvenil para afrontar el torneo internacional. La nómina final de jugadores seleccionados para representar al conjunto celeste quedó conformada por los siguientes futbolistas según sus posiciones en el terreno de juego:

Porteros: Sergio Rochet, Fernando Muslera y Santiago Mele.

Defensas: Ronald Araújo, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez.

Mediocampistas: Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás de la Cruz y Facundo Pellistri.

Delanteros: Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.

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