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Hoy 31 de octubre es el día mundial del tabaco y los médicos advierten sobre las consecuencias y como no existe un nivel seguro de exposición para tabaquismo pasivo en no fumadores. La exposición pasiva implica ingerir involuntariamente más de 7.000 sustancias químicas.

Consecuencias del tabaquismo pasivo en no fumadores

El humo pasivo contiene al menos 69 componentes cancerígenos que elevan de forma directa la mortalidad en personas no fumadoras. La exposición crónica a estos entornos genera inflamación sistémica y se vincula consistentemente con el desarrollo de graves enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

Cáncer de pulmón : El riesgo de padecerlo aumenta entre un 20 % y un 25 % en personas expuestas de forma constante.

Problemas cardíacos : Incrementa aproximadamente un 25-30 % la probabilidad de sufrir enfermedades coronarias o un ictus.

Población vulnerable: En los niños eleva el riesgo de bronquiolitis y neumonías, mientras que en embarazadas causa partos prematuros.

Para prevenir estos daños, los especialistas exigen mantener los hogares y carros totalmente libres de humo. Abrir las ventanas o usar ventiladores no elimina las partículas tóxicas, por lo que es indispensable fumar siempre en espacios exteriores y distantes.

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