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El próximo 3 de junio, es cuando inician las finales de temporada 2025-2026 en la NBA entre San Antonio Spurs y los New York Knicks.

Ambos conjuntos protagonizaron campañas sorpresivas para clasificar a la disputa por el trofeo Larry O’Brien, reeditando una rivalidad histórica en el mejor baloncesto del mundo.

Cuando inician las finales de la NBA

La franquicia de San Antonio aseguró el último boleto tras eliminar al vigente campeón, Oklahoma City Thunder, con una victoria 111-103 en el séptimo juego de la final de la Conferencia Oeste.

Con este triunfo, el equipo texano regresa a la última instancia por primera vez desde 2014. Por su parte, los New York Knicks clasificaron por la Conferencia Este buscando romper una prolongada sequía de títulos.

La serie, pautada al mejor de siete compromisos, comenzará en territorio de Texas y revivirá las finales disputadas entre ambas organizaciones en el año 1999.

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