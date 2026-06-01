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Las Olimpiadas Nacionales de Robótica Creativa 2026 clausuraron este domingo 31 de mayo en el Círculo Militar de Caracas, reconociendo a los 18 equipos clasificados de la «Generación Genial».

Olimpiadas de Robótica 2026

La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, felicitó a los más de 400 jóvenes participantes y confirmó que las delegaciones seleccionadas representarán a Venezuela en la Olimpiada Mundial de Robótica, programada para disputarse del 8 al 10 de diciembre en Puerto Rico bajo el lema «Conectando el mundo».

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