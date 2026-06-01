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Si hay que hablar de historia de copas de fútbol hay que comentar del Mundial que hizo vibrar a Valencia, y hablamos de Italia 90. Este fue uno de los más disfrutados por la fanaticada del “balompié” en nuestra ciudad.

La canción oficial del Mundial de Italia 90 se tituló «Un’estate italiana» compuesta por Giorgio Moroder e interpretada por los artistas italianos Gianna Nannini y Edoardo Bennato; sonaba en todas partes, hasta en los cassetes que vendía copiados.

Los tres periódicos de circulación en Carabobo hablaban del tema, en aquellos años no había redes sociales. Pero el Mundial iba por prensa escrita, radio y televisión. Había afiches de todos los equipos a la venta en la ciudad, como una famosa tienda ya vendía las banderas pequeñas.

Hubo varias influencias que llevaron a que dicha copa fuera una de las más vistas en la ciudad. La primera de ellas, la colonia italiana en Valencia, la segunda era de los cuatro canales de televisión, tres tenían transmisión exclusiva.

El Mundial que hizo vibrar a Valencia

RCTV, Venevisión y Venezolana de Televisión transmitieron el Mundial de principio a fin y lo mejor en señal abierta. Hubo puntos donde se concentraba la gente a ver los juegos. La heladería de Concetto en la avenida Bolívar estuvo full.

Como los restaurantes que estaban en la ciudad, tanto los de la avenida Bolívar Norte, como la del sur, y el centro. En todas partes había un televisor encendido con los juegos del Mundial. Fuera una bodega, negocio o afines.

Colombianos en la ciudad, la colonia colombiana influyó mucho, de allí que hubo concentraciones con gran cantidad de personas. En su mayoría en la avenida Lara en aquellos años noventa.

La inauguración

En la inauguración, que fue el juego entre Argentina (con Maradona presente) contra Camerún el juego se vio en toda la ciudad de Valencia. Como al otro día que jugaba Colombia contra Emiratos Árabes y así cada uno de los juegos.

Era una «fiebre» por dicho Mundial, ni hablar que en todas partes estaba la mascota del Mundial, como lo era Ciao.

La clasificación de Colombia, causó revuelo en la ciudad, fue luego del mediodía cuando empataba con Alemania 1-1. El gol de Freddy Rincón también hizo vibrar al continente, de hecho sigue siendo uno de los mejores goles de los Mundiales.

En los octavos de final, vimos a muchos colombianos llorar en nuestra ciudad, René Higuita era sorprendido por Roger Milla. Este acabó con aquella locura del arquero colombiano de dejar el arco solo. En aquel juego Milla lo estaba cazando y le quitó el balón para sentenciar a Colombia.

Caniggia dejaba fuera a Brasil

De igual modo, Argentina con Claudio Caniggia dejaba por fuera a Brasil, el equipo amazónico quedaba eliminado. Una joya de Caniggia que dejaba desarticulado al gran arquero brasilero, Claudio Taffarel.

Como vimos llorar a los italianos cuando Argentina los dejaba fuera desde el punto de penas máximas. Allí si salieron caravanas celebrando el triunfo de los “gauchos” a la final que sería ante los alemanes.

Argentina quedaba eliminada en aquel Mundial, Alemania superaba al campeón de México 86 con un penalti. Los seguidores alemanes en la ciudad celebraron con caravanas por toda la ciudad.

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