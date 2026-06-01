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Detenido por presunta violencia de género

By Lubin Molero
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Detenido por violencia de género en Las Tejerías
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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IOTA Latino
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Funcionarios de la PNB, adscritos a la Estación de Las Tejerías, detuvieron a un ciudadano de 44 años de edad tras ser denunciado por presunta violencia de género en el estado Aragua.

El procedimiento de captura se llevó a cabo en el sector Casco Central del referido municipio durante las labores de patrullaje.

Detenido por violencia de género en Las Tejerías

El ciudadano arrestado quedó identificado como Jhon Javier Serrano Rojas. La detención ocurrió de manera inmediata una vez que la víctima consignara la denuncia formal sobre el hecho.

Tras concluir el procedimiento de aprehensión y la respectiva verificación, los oficiales trasladaron al individuo y lo pusieron a la orden del Ministerio Público

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