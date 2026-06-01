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Un ciudadano falleció la tarde de este lunes 1 de junio tras caer desde uno de los niveles superiores del centro comercial Sambil La Candelaria, ubicado en la ciudad de Caracas.

Las comisiones de los cuerpos de seguridad ciudadana y de atención de emergencias se desplegaron en el lugar del suceso para resguardar la escena e iniciar las averiguaciones.

Fallece en el Sambil de la Candelaria en Caracas

De acuerdo con los reportes preliminares difundidos hoy lunes, al sitio se presentaron efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Así como personal técnico de atención prehospitalaria, quienes constataron el deceso de la víctima en la planta baja del establecimiento.

Hasta horas de la tarde, los organismos oficiales no habían emitido declaraciones sobre los factores que originaron el hecho. Se mantiene a la espera de las experticias legales y de la identificación formal del ciudadano fallecido para esclarecer el caso criminalístico.

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