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La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta máxima y ordenó la evacuación preventiva de ciudadanos ante la llegada del tifón Jangmi, el cual se proyecta que toque tierra en las próximas 24 horas.

El organismo meteorológico detalló que el fenómeno natural avanza con vientos sostenidos de 126 kilómetros por hora y ráfagas máximas de hasta 162 kilómetros por hora.

Japón ordena la evacuación por Tifón

Las islas de Okinawa y Amami serán los primeros territorios en recibir el impacto directo del ciclón. Previéndose precipitaciones acumuladas que podrían superar los 250 milímetros de agua.

Ante el riesgo inminente de deslizamientos de tierra, inundaciones y crecidas de ríos, las autoridades gubernamentales iniciaron el desalojo masivo de personas en Okinawa y zonas adyacentes.

Manteniendo un monitoreo estricto sobre un posible cambio de trayectoria que aproxime el sistema a la isla principal del archipiélago en los próximos dos días.

Alerta Máxima en Japón

Las aerolíneas locales confirmaron la cancelación de más de 400 vuelos comerciales en la región geográfica afectada. Entre las empresas operadoras, All Nippon Airways (ANA) suspendió 104 operaciones en las terminales aéreas de Naha, Ishigaki y Miyako.

Por otro lado, la compañía Japan Airlines anunció la cancelación de 71 trayectos programados para salvaguardar la seguridad de los pasajeros.

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