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«El Show de Soy Kleiii» llega el próximo 15 de agosto al hotel Hesperia WTC Valencia

By Lubin Molero
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El Show de Soy Kleiii en Valencia
Foto: Nota de Prensa

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Lubin Molero
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El creador de contenido Kleiver Chirinos, conocido artísticamente como «SoyKleiii», quien ha destacado en la escena digital por su capacidad de recrear situaciones de la cotidianidad y caracterizar personajes satíricos llega a Valencia el próximo 15 de agosto con su gira nacional “El Show de Soy Kleiii”.
El comediante venezolano ofrecerá una producción que traslada el fenómeno del humor digital al escenario teatral a partir de las 07:00 de la noche. Desde los espacios del hotel Hesperia World Trade Center Valencia, bajo la producción de Hispano Medios e Imperio Group.

El Show de Soy Kleiii en Valencia

Cabe destacar que, el público carabobeño podrá disfrutar en escena de personajes como Olga, la tía esposa de Rafael, hermana de Carmen y Juan y tía. Así como también Nohelí, hija de Olga y Rafael, quien está comenzando el bachillerato y baila muy bien changa máquina latina.
El Instagram del comediante Kleiver Chirinos, @soykleiii supera el millón de seguidores y a través de sus vídeos acapara la atención de todos sus fanáticos de Venezuela y el mundo. Con esta producción, SoyKleiii recorrerá ciudades con funciones agotadas como Caracas, Maracay, Maracaibo, Valencia y Maturín, entre otras.
El Show de Soy Kleiii en Valencia
Foto: Nota de Prensa
Los boletos para “El Show de Soy Kleiii” en el hotel Hesperia World Trade Center Valencia, bajo la producción de Hispano Medios e Imperio Group. A la venta a partir de este jueves 21 de mayo en el portal www.miticket.com.ve y en el stand ubicado en el lobby del hotel. Para mayor información está disponible el número telefónico 0412-925.20.03
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