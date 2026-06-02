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El Ministerio del Poder Popular para el Transporte anunció la ejecución de obras de rehabilitación vial que generarán el cierre parcial nocturno de la Avenida Boyacá (Cota Mil) en Caracas.

Las labores de mantenimiento e infraestructura iniciarán hoy lunes 1 de junio. Ademas, se pudo conocer que se mantendrán vigentes de forma continua durante todo el mes.

Cierre de la Cota Mil en Caracas

Los trabajos técnicos corresponden específicamente a labores de demarcación ejecutadas por el personal de la Empresa de Mantenimiento Vial (ENVIAL). La restricción del tránsito automotor se llevará a cabo de la siguiente manera:

Zona afectada: Altura del distribuidor Sebucán.

Sentido de la vía: Altamira – Avenida Baralt.

Horario establecido: Desde las 9:00 PM hasta las 4:00 AM del día siguiente.

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Llamado a los conductores

Los organismos públicos instaron formalmente a los conductores habituales de la arteria vial y a la población en general a tomar las previsiones correspondientes de movilidad y planificar rutas alternas para evitar retrasos vehiculares en las horas de restricción señaladas.

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