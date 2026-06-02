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Cultivarán dos generaciones de arroz en la estación espacial china

By Lubin Molero
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Cultivo de arroz en el espacio
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un grupo de científicos chinos realizará por primera vez dos ciclos consecutivos de cultivo de arroz en la órbita terrestre del espacio.

El experimento se ejecutará en la estación orbital Tiangong, tras el exitoso arribo de la nave Shenzhou-23 con su tripulación.

Cultivo de arroz en el espacio

La investigación busca estudiar cómo la exposición prolongada a la microgravedad afecta el crecimiento y la adaptación genética de las plantas. En 2022 ya se había logrado un ciclo completo, pero este nuevo proyecto espacial sumará un segundo ciclo usando las semillas cosechadas en órbita para obtener datos más complejos.

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