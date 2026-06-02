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El bombero que desapareció el 11 de septiembre, fue identificado como Gary Fox. El profesional de rescate ese día en horas de la mañana salió de la estación de bomberos, pero el camión quedó en uno de los embotellamientos que había.

Gary junto a otros miembros del escuadrón de bomberos se bajaron del camión y comenzaron a correr hacia el World Trade Center. A la vez que la gente salía corriendo del complejo, el bombero avanzaba a la zona de desastre.

Este llevaba 35 kilos de equipos encima, corría y sin darse cuenta hubo alguien que tomó la última gráfica del lugar donde fue visto con vida. Hubo un segundo que Gary avanzaba hacia las torres y se detuvo para buscar espacio.

El bombero que desapareció el 11 de septiembre

Gary no escapaba del peligro, por el contrario, fue uno de los bomberos que falleció en el lugar. En total ese día murieron 343 bomberos, quienes se adentraron en las torres para salvar a las personas.

Su familia no tuvo noticias de Gary, desapareció entre el fuego y la caída de las torres luego del ataque con los aviones. De hecho, sus familiares no imaginaron que ese sería el último día que lo verían con vida.

Al pasar de los años, ocho años después una persona mostraba las fotos que había tomado ese día. Los familiares encontraron la última imagen que lo mostraba con vida, aquel triste día del 11 de septiembre.

Falleció ese día

Gary R. Box falleció ese mismo día junto a otros miembros de su equipo, y durante años su familia no tuvo una imagen clara de sus últimos momentos hasta que apareció esta foto.

Su historia se convirtió en un símbolo de valentía y servicio, recordando que en los momentos más oscuros hubo quienes eligieron ayudar en lugar de huir.

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