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La Asamblea Nacional aprobó la solicitud formal de la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, para viajar en visita oficial de Estado a la República de la India.

La gira internacional de la mandataria nacional encargada se desarrollará formalmente desde el miércoles 3 hasta el domingo 7 de junio.

Delcy Rodríguez viajará a la India

El despacho gubernamental detalló que esta agenda de trabajo tiene como objetivo central el afianzamiento de las relaciones bilaterales y comerciales estratégicas entre ambas naciones.

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