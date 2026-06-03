Compartir

Este lunes, el presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), Dr. Luis Granko, inauguró la nueva oficina del ente en el municipio Puerto Cabello, estado Carabobo.

En un acto que contó con la bendición de los espacios y el acompañamiento del alcalde de la entidad, Juan Carlos Betancourt Uribe.

Nueva oficina del INTT en Puerto Cabello

El Presidente del INTT informó que esta estructura es el modelo que se replicará en el resto del país. Cumpliendo con las instrucciones de la presidenta (E), Delcy Rodríguez.

Con esta mudanza, la sede —que anteriormente se ubicaba en la Urbanización Rancho Grande— pasa a funcionar en el Terminal de Pasajeros Juan José Flores (Local L-11). Situado en la parroquia Fraternidad y dentro del punto y círculo de la Comuna Portuaria Comercial Turística y Pesquera Unión en Fraternidad.

La consolidación de esta oficina en la región, que inició su trayectoria en el año 2008 tras la reforma de la Ley de Transporte Terrestre, representa la segunda sede operativa del INTT en el estado Carabobo para agilizar los requerimientos del sector.

La moderna infraestructura ampliará el alcance de atención a 18 comunidades adyacentes de la costa carabobeña. Impactando de forma directa a dos municipios que suman una población estimada de más de 120 mil habitantes: Puerto Cabello y Juan José Mora.

Un equipo de 21 servidores públicos estarán al frente de las instalaciones. Manteniendo en paralelo su despliegue operativo en comunidades, instituciones, aulas viales y Puntos de Atención al Ciudadano (PAC).

Este espacio está completamente equipado para ofrecer una respuesta inmediata y efectiva a través de una amplia gama de servicios y trámites vehiculares.

Entre los trámites disponibles destacan la emisión y renovación de Licencias para Conducir. Así como Registros Originales de Vehículos, Traspasos, Cambios de Uso y Liberación de Reserva de Dominio.

Experticias de Vehículos, asignación de Placas identificadoras, Cambio de ruta, Registro de Operadoras de Transporte de Carga (ROTC), además de contar con una Taquilla de Atención Ciudadana especializada, entre otros.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Naguanagua: Detenido por presunta agresión sexual contra su hija