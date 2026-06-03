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Capturado por presunto acoso y actos lascivos en transporte público

By Lubin Molero
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Acoso y actos lascivos en Naguanagua
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Funcionarios de la Policía Municipal de Naguanagua aprehendieron a un ciudadano tras ser denunciado por presunto acoso y actos lascivos a una estudiante de 16 años.

El procedimiento de captura se ejecutó en las inmediaciones del Puente Bárbula, ubicado en la avenida Universidad de la referida entidad.  Luego de recibir la alerta directa de la víctima durante las labores de patrullaje.

Acoso y actos lascivos en Naguanagua

La adolescente abordó a la comisión policial para denunciar que el individuo la venía acosando y realizando tocamientos indebidos a bordo de una unidad de transporte público en plena ruta de viaje.

Tras la denuncia, los efectivos interceptaron al sujeto en el sitio indicado y procedieron a su arresto inmediato. El ciudadano quedó bajo custodia policial mientras los funcionarios remitieron el caso formalmente al Ministerio Público.

 

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Específicamente ante la Fiscalía correspondiente en materia de Delitos Contra la Mujer, para dar inicio al respectivo proceso legal.

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