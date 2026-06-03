Compartir

La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, en sesión ordinaria, el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico durante su primera discusión parlamentaria.

La propuesta legislativa inició formalmente su ciclo de debates en la plenaria del Palacio Federal Legislativo.

Reforma de la Ley del Sistema Eléctrico

La presentación formal del proyecto estuvo a cargo del diputado Orlando Miranda. El parlamentario expuso ante la cámara la necesidad de adecuar el marco jurídico vigente. Mismo que regula la infraestructura, la administración y la prestación del servicio energético en el territorio nacional.

Argumentando que la actualización de esta normativa legal representa un factor prioritario para la gestión de los recursos públicos y el desarrollo técnico de la nación.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Capturado por presunto acoso y actos lascivos en transporte público