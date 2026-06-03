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SPB: igualada la serie semifinal entre Guaiqueríes y Cocodrilos de Caracas

By Lubin Molero
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Semifinal entre Guaiqueríes y Cocodrilos de Caracas
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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IOTA Latino
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Guaiqueríes de Margarita derrotó con marcador de 72-57 a Cocodrilos de Caracas en el cuarto compromiso de la serie semifinal de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

Con este resultado obtenido en el Guaiqueríes Arena, el conjunto oriental niveló la llave eliminatoria con dos victorias por bando durante esta postemporada.

Semifinal entre Guaiqueríes y Cocodrilos de Caracas

El equipo local mantuvo el control del tablero electrónico desde el inicio del compromiso tras adjudicarse el primer cuarto con pizarra de 17-11 y el segundo período por 18-15.

Tras el descanso, un tercer parcial se mantuvo de 18-17 a favor de la escuadra margariteña, cerrando el último tramo con 19-14 que selló la diferencia definitiva de 15 puntos. Ambos quintetos disputarán el crucial quinto juego de la serie este miércoles 3 de junio en la misma sede.

Líderes estadísticos del encuentro:

Guaiqueríes de Margarita:

  • Pedro Chourio: 19 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias.

  • Juan Guerrero: 19 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia.

  • Gelvis Solano: 10 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias.

Cocodrilos de Caracas:

  • Luis Bethelmy: 13 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias.

  • Yohanner Sifontes: 13 puntos y 5 rebotes.

  • Luis Montero: 9 puntos, 14 rebotes y 5 asistencias.

 

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