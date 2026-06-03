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El exarquero del Real Madrid, Iker Casillas, y la Miss Venezuela 2011, Irene Esser, encendieron los rumores en las plataformas digitales tras ser captados juntos en una actitud muy cariñosa por las calles de Madrid.

La filtración de estas fotografías románticas coincide con la reciente y misteriosa visita que el exfutbolista español realizó a las costas orientales del país a inicios de este año.

Iker Casillas con Irene Esser

Los testigos locales reportaron en su momento que Casillas estuvo recorriendo Cumaná con destino a la península de Paria, en el estado Sucre. Justamente la región donde se crió la modelo venezolana.

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Aunque el exjugador no publicó absolutamente nada de este viaje en sus redes sociales, la coincidencia levantó sospechas de inmediato entre los seguidores de la farándula.

Por su parte, la prensa en España ya da por hecho el romance, asegurando que el círculo íntimo del campeón del mundo ya conoce a Irene. Así como ambos hacen planes comunes con total discreción.

Esta escapada al Caribe se suma a las tres visitas previas que Casillas había hecho a territorio venezolano en el pasado, incluyendo sus vacaciones en Los Roques en el año 2009.

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