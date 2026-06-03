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Khoirul Anam se hizo viral en el año 2021 y aun lo sigue siendo, el hombre se casó con su olla arrocera. En Indonesia el sujeto llevó su olla vestida de novia y dijo que era perfecta, ya que cocinaba el arroz como el quería.

En aquellos años, Anam quiso llamar la atención y lo logró, para ello buscó unas personas para unirse en matrimonio. Dijo estar “enamorado” del artículo de cocina, la cual consideraba “la persona ideal para casarse”.

Para ello vistió a su novia y se puso su mejor gala, un traje blanco y marfil, además de tenmer un testigo, y la unión dio que hablar en las redes sociales. Pero el encanto entre el y la olla duró muy poco apenas cuatro días.

El hombre que se casó con su olla arrocera

Ya que decidió, unos días después divorciarse, dijo “que había mucha presión entre ambos”. Y que los puntos de temperatura no eran acordes para el. Es por ello que rompió el matrimonio, y a pesar que están juntos no son nada.

El hombre dijo que ella seguía en la cocina, y que estaban de vez en cuando juntos para cocinar. Anam sigue siendo un hombre soltero, pero dijo que la unión con la olla lo hizo un hombre feliz.

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