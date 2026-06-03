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Giovanny Rivero impulsó victoria marinera con par de jonrones y Robert Pérez Jr. lo emuló con la misma cantidad de vuelacercas en la noche barquisimetana. Marineros se impuso a Guerreros de Lara 14×8 en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Todo comenzó con un rally de seis anotaciones en el mismo primer tramo que comenzó con una remolcada de Yoel Yanqui quien trajo hasta la goma a Deivi Muñoz con sencillo.

Otro inatrapable, pero de Ángel Aguilar, hizo que el mismo Yanqui y Pérez Jr. pisaran la goma para que quedara todo servido para Rivero quien finalizó el movimiento de carreras con un sólido jonrón de tres rayitas más.

En el tercer tramo Robert Pérez Jr. ligó su primer estacazo de vuelta entera, en solitario, para dar inicio a otro rally carabobeño. Aguilar y Muñoz también trajeron anotaciones al plato en ese entonces.

Victoria marinera en Barquisimeto

En el cuarto y por segundo turno seguido, el hijo de “la pared negra” la sacó del parque que lo vio crecer para ampliar la ventaja de su novena a 11 carreras. Los dirigidos por Clemente Álvarez anotaron en el séptimo y octavo tramo para colocar cifras definitivas al encuentro.

El abridor del acorazado, Cristofer Ogando, trabajó durante tres capítulos en el que toleró cuatro daños y siete hits. Wander Guante y Carlos Bentancourt recibieron dos carreras cada uno.

Eduardo Figueroa, Yapson Gómez, José Geraldo, Ángel Acevedo y Eddy Reynoso también desfilaron por la lomita y se fueron en blanco durante sus respectivos trabajos en el montículo.

Eduardo Figueroa (3-1) se adjudicó el lauro y Luis Pérez (2-2) salió derrotado. Los filibusteros recibirán la visita de Delfines de La Guaira hoy miércoles 3 de junio en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia a las 5:00 de la tarde. ¡La entrada es gratuita!

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