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El equipo de los Diamondbacks de Arizona volteó el juego pero el venezolano Eduardo Rodríguez no pudo lograr su victoria 100 en las Grandes Ligas. Rodríguez se fue sin decisión en la victoria de Arizona ante Dodgers de Los Ángeles con pizarra de 4×1.

La ofensiva desértica despertó en la parte baja del sexto tramo, empatando el encuentro, a una carrera por lado. Luego de eso se soltaron a batear logrando fabricar cuatro carreras, con cuadrangulares de Ketel Marte y Nolan Arenado.

Luego de eso el relevo de Arizona logró colgar los ceros restantes para terminar alzándose con el triunfo. Rodríguez solo permitió una carrera en el tercer tramo, le conectaron cinco imparables, ponchó a cinco y dio una base por bolas.

Eduardo Rodríguez no pudo lograr su victoria 100 en las Grandes Ligas

Fue una buena salida para el carabobeño, que sigue en medio de una temporada positiva. Espera lograr la victoria 100 en su próxima salida. Por Arizona los venezolanos: Ildemaro Vargas de 3-0, José Fernández de 1-0 y Gaby Moreno de 3-0.

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Mientras que por los Dodgers de Los Ángeles, el venezolano Miguel Rojas jugó en la segunda base. Ligando un imparable para irse de 2-1. Arizona y Los Ángeles ya se midieron en el primero de cuatro juegos que seguirá hoy.

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