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Un accidente en La ARC kilómetro 145 dejó un motorizado lesionado, el hecho vial fue atendido por Invialca. Los paramédicos brindaron atención médica oportuna a un accidente de tránsito en el kilómetro 145 en sentido Maracay – Valencia.

A las 11:34 de la mañana de hoy martes 2 de junio de 2026, el conductor del vehículo de dos ruedas perdió el control de la unidad, derrapando hacia el lateral derecho de la vía. De manera inmediata, el personal de operaciones y auxilio vial se desplegó en el sitio.

Accidente en la ARC kilómetro 145 dejó un motorizado lesionado

Tras evaluar al ciudadano, a quien se le diagnosticó politraumatismo, el equipo procedió a estabilizarlo y trasladarlo a bordo de la ambulancia Metro 01 hasta la emergencia del Hospital Miguel Malpica de Guacara.

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