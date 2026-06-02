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Murió tras chocar contra un poste en Los Guayos

By Danny Valdiviezo
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Murió tras chocar contra un poste en Los Guayos
Foto: Tomado del Instagram de Heberlizeth González.

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Danny Valdiviezo
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En la madrugada de ayer lunes 1º de junio de 2026, un hombre murió tras chocar contra un poste en El Roble, municipio Los Guayos. Cerca de las dos de la madrugada el sujeto colisionó contra el objeto fijo de electricidad.

Este quedó identificado como Yhon Deivis Paredes Pérez de 30 años de edad. Este iba por la carretera en el sector El Maizal cuando perdió el control de la motocicleta; impactando contra el poste.

Por el fuerte impacto, Paredes falleció de manera instantánea. Los vecinos dieron la información a los números de emergencia. Enseguida la Policía Nacional Bolivariana como Bomberos de Los Guayos llegaron al lugar.

Murió tras chocar contra un poste en Los Guayos

Se iniciaron labores del levantamiento del accidente, el cadáver fue llevado a la sede de medicina forense del Hospital Central de Valencia. Dicho hecho vial se suma a los ocurridos en el estado Carabobo.

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