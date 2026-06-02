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El Gobierno Nacional mediante un comunicado dado por el Ministerio de Salud, activó los Sistemas de Vigilancia y notificación de riesgo en el país. Luego que el 17 de mayo la Organización Mundial de la Salud declarara la emergencia de salud pública, por el virus del Ébola.

En horas de la noche de ayer 1º de junio de 2026, el Gobierno emitió el comunicado donde informó de la activación de dichos sistemas. Indicó el Gobierno que varios de los Ministerios en el país se encuentran activados.

Sistemas de vigilancia y notificación de riesgo fueron activados

Se informó que el Ministerio de Salud además del Ministerio de Transporte como el Ministerio de Relaciones Exteriores se mantendrán en alerta. Cabe destacar que dicho comunicado se resalta que no hay casos confirmados en el continente americano.

En el comunicado se hace hincapié en que dicho virus del Ébola se transmite por contacto directo con sangre de una persona infectada. Además de vómito, heces, como la orina de contagiados.

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