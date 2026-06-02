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Las efemérides del 2 de junio nos recuerda que un día como hoy ocurrió El Porteñazo, un grupo de soldados se alzó contra Rómulo Betancourt en 1962. Esto sucedió en la Base Agustín Armario en Puerto Cabello, estado Carabobo.

Los hechos dejaron también una grafica que ganó el Premio Pulitzer, el capellán Luis María Padilla estaba ayudando a un soldado herido. Cuando el reportero gráfico Héctor Rondón inmortalizó ese instante.

Muere Luisa Cáceres de Arismendi (1866) | Heroína venezolana.

Nace Charles Stewart Mott (1875) Empresario estadounidense, fundador de la compañía automovilística General Motors junto a William Crapo Durant.

Thomas Adams, Jr., con Edward E. Beeman y Jonathan Primle crean la American Chicle Company (1899). En 1997 pasó a llamarse Adams, hoy propiedad de Cadbury, la segunda marca de confitería más grande del mundo después de Mars.

Efemérides del 2 de junio

Nace Vicente Gerbasi (1913) Escritor, poeta y político venezolano.

Muere Rafael Hernández León (1928), Compositor, músico y profesor venezolano.

Muere Jesse W. Reno (1947) Ingeniero estadounidense, inventor de la primera escalera mecánica funcional en 1891 y utilizada por primera vez en 1896. Como una atracción en el parque de atracciones Coney Island en Nueva York.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Miastenia y Día Internacional de la Trabajadora Sexual.

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