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El estado del tiempo hoy 2 de junio de 2026, nos indica que se espera nubosidad fragmentada en gran parte del país en las primeras horas de la mañana. Se esperan chubascos al sur de Venezuela en los estados Bolívar y Amazonas.

Se observa nubosidad fragmentada en gran parte de su extensión; sin embargo, se aprecian mantos nubosos acompañados de núcleos convectivos productores de precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en partes de nuestra Guayana Esequiba y Delta Amacuro.

Como en Monagas, Anzoátegui, Guárico, Sucre, Llanos Occidentales y sur del Lago de Maracaibo; igualmente, continúa desarrollo estratiforme con lluvias dispersas en áreas al Guárico, La Gran Caracas, Aragua, Carabobo, Yaracuy y los Andes.

Situación General: Se espera cielo con nubosidad de parcial a fragmentada durante la mayor parte del día, y desarrollo nuboso asociado a lluvias o chubascos y actividad eléctrica ocasional; con mayor intensidad y frecuencia en partes de nuestra Guayana Esequiba, Nororiente, Amazonas, Bolívar, Llanos Centrales y Occidentales, La Gran Caracas, Aragua y Carabobo.

Estado del tiempo hoy 2 de junio de 2026 en Venezuela

Las altas temperaturas estarán entre 37 y 39 grados para hoy, en varias zonas, en un horario comprendido que va desde las nueve de la mañana y seis de la tarde. No se descartan lluvias en algunas zonas del país, específicamente en la región central.

Solo en el estado Mérida, se esperan horas de la madrugada y en sus zonas montañosas un clima de ocho grados. Mientras se esperan temperaturas frescas en las zonas de montaña de la región andina y centro del país.

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