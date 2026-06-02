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Nada como una receta fácil, la cual puedes preparar rápidamente, de esa manera tendrás unas galletas de mantequilla con chocolate. La cual gusta a toda la familia, especialmente a los niños como a los adultos.

Galletas de mantequilla con chocolate, ingredientes

200 g de mantequilla

100 g de azúcar glas

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

250 g de harina de trigo

1 pizca de sal

150 g de chocolate oscuro

Preparación:

Precalienta el horno a 180°C (350°F) y cubre una bandeja con papel de hornear.Bate la mantequilla con el azúcar glas hasta obtener una mezcla cremosa. Agrega el huevo y la esencia de vainilla, batiendo bien hasta integrar.

Añade la harina tamizada junto con la pizca de sal y mezcla hasta formar una masa suave. Enrolla la masa entre dos papeles de hornear y estírala con un rodillo hasta que tenga 1 cm de grosor.

Corta las galletas con un cortador en forma de corazón y colócalas en la bandeja. Hornea durante 10-12 minutos o hasta que estén ligeramente doradas en los bordes. Deja enfriar las galletas en una rejilla.

Mientras tanto, derrite el chocolate en baño maría o en el microondas, revolviendo cada 30 segundos. Sumerge la parte superior de cada galleta en el chocolate derretido y colócalas sobre papel de hornear para que el chocolate se endurezca.

Deja reposar las galletas hasta que el chocolate se enfríe completamente y ¡disfruta!

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