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La Corporación Socialista de Cemento hizo el anuncio de la venta de cemento a precio de fábrica en estos estados del país. El aviso lo dio la empresa en sus redes sociales hoy martes 2 de junio de 2026 en horas de la mañana.

El horario de la venta de cemento irá desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. Esto en los estados, Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Falcón, Guárico, La Guaira, Miranda, Sucre; además de Táchira y Zulia.

Cemento a precio de fábrica en estos estados del país

Anzoátegui: Municipio Píritu, Parroquia Píritu, Comuna “Pirichicuar”.

Aragua: Municipio San Casimiro, Parroquia San Casimiro, Comuna “Hugo Chávez Eterno Gigante”.

Bolívar: Municipio Caroní, Parroquia Unare, Comuna “Ud 327 Vencedores de Villa Upata”.

Falcón: Municipio Tocópero, Parroquia Tocópero, Comuna “Mariscal Antonio José de Sucre”.

Guárico: Municipio Roscio Nieves, Parroquia San Juan de los Morros, instalaciones de la Universidad Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG).

La Guaira: Municipio Vargas, Parroquia Caraballeda, Comuna “La Loma”.

Miranda: Municipio Tomás Lander, Parroquia Ocumare del Tuy, Comuna “La Siembra de Chávez”.

Sucre: Municipio Sucre, Parroquia Raúl Leoni, Comuna “Indígena Karina, Cacique Maraguey”.

Táchira: Municipio Cárdenas, Parroquia Capital Táriba, Circuito Comunal “San Rafael Paramito”.

Zulia: Municipio Cañada de Urdaneta, Parroquia Andrés Bello, Comuna “Luchadores de Andrés Bello”.

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