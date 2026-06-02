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La falla eléctrica en la subestación de San Diego fue solventada de forma provisional. El pasado domingo 31 de mayo una avería se presentó en dicha subestación dejando al municipio sin energía eléctrica.

Ayer lunes, una redistribución de cargas entre estaciones pudo solventar la misma parcialmente desde las nueve de la mañana. El municipio espera el transformador y su instalación para los días jueves y viernes.

El coordinador territorial de la empresa Corpoelec se reunió con autoridades de ese municipio donde constataron la falla presentada. Como se trazó el plan de corrección de electricidad de forma provisional.

Falla eléctrica en subestación de San Diego

«Temporalmente redistribuyeron cargas con otro transformador y otras subestaciones, por lo que ya la falla fue solucionada temporalmente hasta que restituyan el transformador»; dijo el alcalde León Jurado.

En la avería varios circuitos de los urbanismos quedaron afectados, especialmente los de los urbanismos Morro 1, Morro 2 como Valle Verde. La zona industrial de San Diego fue la única área que no tuvo problema ya que opera en un circuito separado.

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