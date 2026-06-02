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Los usuarios del 0414 y 0424 deberán revisar las tarifas de Movistar de junio 2026 ya que estas fueron actualizadas. Esto como parte de los ajustes mensuales que realiza esta empresa de telecomunicaciones.

Ya también fueron actualizadas las tarifas de Digitel para lo que es este sexto mes del año. Los planes móviles quedaron de la siguiente manera.

Tarifas de Movistar de junio 2026, actualizadas

Full Plus (modalidad por consumo): 180,23 bolívares

Full Plus 2 GB (plan regular): 1.269,64 bolívares

Movistar Plus 4 GB: 2.539,27 bolívares

6 GB: 3.803,36 bolívares

10 GB: 6.342,62 bolívares

25 GB: 10.035,11 bolívares

Paquetes de datos:

1 GB: 667,82 bolívares

2 GB: 1.335,65 bolívares

4 GB: 2.671,29 bolívares

Todos los montos se presentan sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que el costo final puede variar al momento de la facturación.

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