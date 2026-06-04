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Ya fueron dadas a conocer los montos a pagar por parte de los usuarios de los números 0412 y 0422. Las tarifas de Digitel en junio 2026 fueron ajustadas, consulta el plan a pagar en el sexto mes del año.

El Plan Inteligente Plus 6GB sigue activo, indicó la operadora, desmintiendo rumores de que este estaba fuera de servicio.

Desde hoy 1º de junio se dieron a conocer los nuevos montos a pagar por parte de los clientes. Recordemos que esta empresa de telecomunicaciones mensualmente viene haciendo cambios en cuanto a los planes.

Digitel viene mes a mes compitiendo con las otras empresas de telecomunicaciones para tener mayores clientes. En la actualidad solo tres empresas de telefonía y datos hay en nuestro país. Digitel, Movistar además de Movilnet.

Tarifas de Digitel en junio 2026

Plan Inteligente Plus 1.1 GB 551,48 bolívares

Plan inteligente Plus 2 GB 1269,64 bolívares

Plan Inteligente Plus 6 GB El Plan Inteligente Plus 6GB de Digitel se mantiene activo y disponible. La operadora desmintió rumores sobre su eliminación y ajustó su tarifa mensual a Bs. 3.803,36 (equivalentes a $6,86) . El plan incluye 6 GB de navegación, 100 minutos y 100 mensajes a cualquier operadora nacional.

Plan Inteligente Plus 12 GB 6.919,23bolívares

Plan Inteligente Plus 30 GB 13.860,65 bolívares.

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