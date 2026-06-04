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La llegada del transformador en San Diego se hizo viral ayer en horas de la tarde. El gobernador de la entidad carabobeña, Rafael Lacava tuvo palabras al respecto. El mismo está siendo colocado.

Transformador en San Diego

“Ya estamos instalando el transformador en la subestación Monte Mayor de San Diego. Lo logramos montar en tiempo récord. Agradezco a todo el personal de Corpoelec y al alcalde León Jurado por todo el apoyo para materializar esta difícil instalación. Aquí nadie se rinde. Que viva Carabobo”.

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