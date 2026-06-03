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El racionamiento en San Diego será de seis horas, esto hasta que se logre instalar el nuevo transformador. Desde el domingo 31 de mayo empezó la falla eléctrica la cual ha mantenido al municipio con electricidad racionada.

Ya las autoridades del municipio como Corpoelec Carabobo han estado trabajando, primero en el traslado de la primera parte del transformador. Y desde ayer en lo que será la segunda fase del mismo.

Racionamiento en San Diego continuará

Luego la instalación de este en la subestación de Montemayor, se estima que para la madrugada de mañana jueves el mismo esté instalado. Desde el domingo la falla afectó la electricidad en el municipio.

Quedando solamente la zona industrial con electricidad, ya que está conectada a otro circuito. Desde el lunes empezaron los trámites para el transformador y se espera que el mismo comience a funcionar en las próximas horas.

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