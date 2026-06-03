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Las vacaciones escolares en Venezuela están pautadas para comenzar en el mes de julio. Según el calendario escolar pautado para el año en curso, tiene planteado comenzar las mismas el lunes 20 de julio de 2026.

Cabe destacar que el Ministerio de Educación informó que las clases culminarán el viernes 17 de julio de 2026. Las actividades y evaluaciones están pautadas para culminar en esa fecha señala el cronograma oficial.

La última semana del mes de julio seguirán las actividades tanto para el personal docente como el balance general y entrega de boletas y notas. El mes de agosto comenzará oficialmente el periodo vacacional.

Vacaciones escolares en Venezuela

Dicho cronograma señala lo siguiente: Fin de las actividades evaluativas con los estudiantes.21 de julio: Consejo docente de evaluación y balance general. Última semana de julio: Actos de promoción y entrega de boletas. 31 de julio: Cierre oficial del año escolar.

En el mes de septiembre tiene pautado el inicio del periodo escolar, 2026 2027 en todos los planteles educativos del país. Hasta ahora no han indicado si los planteles seguirán abiertos en las vacaciones como se hizo en años anteriores.

Desde ya muchos padres y representantes en el país, se preparan para el año escolar. Con la compra de cuadernos, libretas además de lo que son los útiles escolares. Como lápices, sacapuntas entre otros.

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