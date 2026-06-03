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Presidenta (E) Delcy Rodríguez anunció agenda fructífera en la India, esto luego de su arribo a ese país hoy 3 de junio. Rodríguez indicó que dicha agenda abordará los temas de cooperación entre ambas naciones.

India y Venezuela mantienen lazos estrechos en distintas cooperaciones desde hace décadas. Siendo Venezuela un país aliado a India y se busca ahora es desarrollar los temas a tratar por el bien de ambas naciones.

Presidenta (E) Delcy Rodríguez anunció agenda fructífera en la India

En Nueva Delhi la mandataria encargada estará en las mesas de trabajo junto a personalidades de la India. «Feliz de traer el mensaje de Venezuela, que es el mensaje de paz, es el mensaje de amistad y cooperación», resaltó Rodríguez.

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