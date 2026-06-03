Registrar a los adultos mayores en el Sistema Patria es completamente sencillo. Solo debes tener los datos que se pedirán a la mano, de esta manera podrán acceder a los beneficios que otorga la Plataforma Patria.
Registrar a los adultos mayores en el Sistema Patria
Requisitos básicos:
- Número de cédula de identidad.
- Teléfono celular activo.
- Fecha de nacimiento.
- Correo electrónico válido.
- Dirección de residencia actualizada.
Paso a paso para la inscripción:
Ingrese al portal oficial del Sistema Patria y seleccione la opción “Registro”.
Complete los datos solicitados:
✔️ Cédula de identidad.
✔️ Número telefónico.
✔️ Sexo.
✔️ Fecha de nacimiento.
✔️ Código de seguridad.
Reciba el código de verificación por mensaje de texto e introdúzcalo en la plataforma.
Agregue sus datos personales:
✔️ Nombres y apellidos completos.
✔️ Correo electrónico.
✔️ Estado, municipio y dirección de residencia.
Cree una contraseña segura y finalice el registro. Una vez inscrito, el adulto mayor podrá recibir notificaciones sobre bonos y programas de protección social disponibles a través del Sistema Patria.
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