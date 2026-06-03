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Registrar a los adultos mayores en el Sistema Patria es completamente sencillo. Solo debes tener los datos que se pedirán a la mano, de esta manera podrán acceder a los beneficios que otorga la Plataforma Patria.

Registrar a los adultos mayores en el Sistema Patria

Requisitos básicos:

Número de cédula de identidad.

Teléfono celular activo.

Fecha de nacimiento.

Correo electrónico válido.

Dirección de residencia actualizada.

Paso a paso para la inscripción:

Ingrese al portal oficial del Sistema Patria y seleccione la opción “Registro”.

Complete los datos solicitados:

✔️ Cédula de identidad.

✔️ Número telefónico.

✔️ Sexo.

✔️ Fecha de nacimiento.

✔️ Código de seguridad.

Reciba el código de verificación por mensaje de texto e introdúzcalo en la plataforma.

Agregue sus datos personales:

✔️ Nombres y apellidos completos.

✔️ Correo electrónico.

✔️ Estado, municipio y dirección de residencia.

Cree una contraseña segura y finalice el registro. Una vez inscrito, el adulto mayor podrá recibir notificaciones sobre bonos y programas de protección social disponibles a través del Sistema Patria.

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