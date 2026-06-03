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Un total de cuatro entradas con gran control y buenos lanzamientos logro el criollo con Detroit Tigers en las Grandes Ligas. Enmanuel de Jesús logró su primer rescate en las Mayores en el triunfo de los felinos con pizarra de 8×0 ante Tampa Bay Rays.

De Jesús logró transitar un total de cuatro entradas, donde pudo terminar colocando el salvado al encuentro. No permitió carreras, como tampoco imparables logrando terminar el compromiso y el salvado.

Enmanuel de Jesús logró su primer rescate y Gleyber Torres la sacó

Fue uno de los extraordinarios relevos del venezolano, el cual sigue ganando terreno en el bullpen de los Tigres. Mientras que en ese encuentro el también venezolano Gleyber Torres la sacó del parque.

Torres estuvo fuera de acción con Detroit cerca de un mes debido a una lesión en el oblicuo izquierdo. Fue determinante y el factor que encendió la mecha en la ofensiva tigrera la noche del martes.

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