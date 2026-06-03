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Dos lesionados en Valencia tras accidentes de moto (VIDEO)

By Redacción Noticias24Carabobo
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Dos lesionados en Valencia tras accidentes de moto
Foto: Radio América.

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Redacción Noticias24Carabobo
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Dos accidentes de moto en Valencia fueron reportados ayer 2 de junio de 2026 en horas de la tarde. Uno de ellos en la avenida Navas Spinola y el otro en el semáforo frente al estadio José Bernardo Pérez en la avenida Michelena.

En la avenida Michelena, cerca de las cinco de la tarde, un Toyota Corolla color azul impactó contra una motocicleta. El hombre que iba en la moto quedó lesionado y fue llevado de inmediato a un centro de salud.

Se pudo conocer que una dama conducía el automóvil Toyota Corolla. Al sitio llegaron organismos de tránsito terrestre como paramédicos para atender la situación presentada en la referida avenida.

Dos lesionados en Valencia tras accidentes de moto
En la avenida Michelena un Toyota Corolla chocó contra una moto.

Dos accidentes de moto en Valencia deja dos lesionados

Mientras que en la avenida Navas Spinola, un motorizado identificado como Elvis Vivas resultó lesionado tras chocar contra un Encava. Vivas iba en una moto Bera registrada con la placa AFM19A.

La unidad de transporte involucrada en el hecho, quedó identificada con las placas 28A60AR colores negro y rojo, de la ruta Agüitas Centro. Al lugar llegaron unidades de tránsito terrestre para hacer el levantamiento del accidente.

Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a conducir con mucha precaución, cumpliendo con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Entre ellas circular a una velocidad moderada.

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SourceE.I. Noticias/Radio América
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