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Un motorizado en Belén, municipio Carlos Arvelo estado Carabobo falleció tras ser impactado por un vehículo. El triste hecho ocurrió el pasado domingo 31 de mayo cerca de las nueve de la noche.

Franklin Villarte Pérez de 59 años había salido con su pequeño hijo a un compartir, pero cuando regresaban a su casa un vehículo lo impactó. Este y el pequeño salieron expelidos de la motocicleta.

Se pudo conocer que Villarte Pérez protegió a su hijo luego de dar varias vueltas en la carretera. Enseguida fueron llevados a un centro de salud cercano, pero debido a las múltiples lesiones que sufrió fue llevado hasta el Hospital Central de Maracay.

Motorizado en Belén falleció tras ser impactado por un vehículo

Al centro de salud de la ciudad jardín el hombre llegó sin signos vitales. Pérez se ganaba la vida como mecánico y era una persona apreciada en Belén. El cuerpo sin vida fue llevado hasta la sede de medicina forense de Caña de Azúcar en el estado Aragua.

Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a conducir con mucha precaución, cumpliendo con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Entre ellas circular a una velocidad moderada.

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