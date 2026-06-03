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Las efemérides del 3 de junio nos recuerdan que El Día Mundial de la Bicicleta, celebrado cada 3 de junio, es una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con el objetivo de promover la seguridad de los ciclistas y fomentar el uso de la bicicleta como una alternativa sostenible a los vehículos motorizados.

Un día como hoy se libró la Batalla de Pampatar (1813). Este enfrentamiento se enmarca en el contexto de la guerra de independencia de Venezuela.

Se funda el equipo Liverpool F.C. de Inglaterra (1892). Es uno de los equipos ingleses más antiguos, exitosos y populares del fútbol mundial, acumulando numerosos títulos nacionales e internacionales.

Muere Tulio Febres Cordero (1938) Escritor, historiador, profesor y periodista venezolano.

El presidente Rafael Caldera, pronuncia un discurso en inglés ante ambas Cámaras del Congreso de Estados Unidos (1970). Fue la primera vez que un discurso de un presidente venezolano se transmite en vivo y vía satélite a toda Venezuela.

Efemérides del 3 de junio

Nace Rafael Nadal (1986) Tenista español, ganador de 22 títulos de Grand Slam. También conocido como Rafa Nadal, está considerado como el mejor tenista de toda la historia en pistas de tierra batida y uno de los mejores de todos los tiempos.

Se estrena la película dramática venezolana La oveja negra, dirigida por Román Chalbaud (1987). Es una de las primeras películas en tratar el tema LGBT en Venezuela. Considerada un clásico, es una de las últimas películas de la Época de Oro del cine venezolano.

RCTV transmite el primer episodio de la telenovela Por estas calles (1992). Está considerada como una de las telenovelas venezolanas más exitosas de todos los tiempos, con una enorme popularidad debido a sus temáticas políticas y sociales.

Se crea la Fundación Villa del Cine en Guarenas (2006). Es un complejo cinematográfico creado para la producción de obras de cine y audiovisuales nacionales, incluyendo largometrajes, cortometrajes, documentales y animaciones.

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