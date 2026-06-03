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El estado del tiempo hoy 3 de junio de 2026, nos indica que se espera nubosidad fragmentada y parcial en gran parte del país en las primeras horas de la mañana. Se esperan chubascos al sur de Venezuela en los estados Bolívar y Amazonas.

Situación General, se prevé cielo con nubosidad de parcial a fragmentada en buena parte del país; así mismo, se esperan mantos nubosos asociados a lluvias o chubascos y actividad eléctrica ocasional en partes de nuestra Guayana Esequiba y Amazonas.

Como también en los estados, Bolívar, además de los Llanos Centrales y Occidentales, los Andes y Zulia; con desarrollo nuboso asociado a lluvias de menor intensidad en áreas de Yaracuy, la región central y la Gran Caracas.

Prevalece cielo cubierto con precipitaciones variables y descargas eléctricas ocasionales, principalmente en zonas al norte de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Cojedes, Apure, Barinas, Los Andes y Zulia; igualmente, persiste desarrollo estratiforme asociado a lluvias o lloviznas en zonas de Carabobo y Yaracuy. El resto del país se aprecia con nubosidad fragmentada.

Estado del tiempo hoy 3 de junio de 2026

Las altas temperaturas estarán entre 37 y 39 grados para hoy, en varias zonas, en un horario comprendido que va desde las nueve de la mañana y seis de la tarde. No se descartan lluvias en algunas zonas del país, específicamente en la región central.

Solo en el estado Mérida, se esperan horas de la madrugada y en sus zonas montañosas un clima de ocho grados. Mientras se esperan temperaturas frescas en las zonas de montaña de la región andina y centro del país.

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