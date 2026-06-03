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Llegamos a la mitad de la semana, y debemos tener una receta buena bajo la manga. Unos ricos buñuelos de viento puedes prepararlos rápidamente. Una verdadera exquisitez, estos gustan a toda la familia.

Buñuelos de viento, ingredientes:

250 ml de agua (o mitad leche, mitad agua)

60 g de mantequilla

1 pizca de sal

1 cdas de azúcar (para la masa)

150 g de harina de trigo común

3–4 huevos (según admitan la masa)

Ralladura de 1 limón o naranja (opcional)

1 cdita de levadura química/polvo de hornear (opcional, para más esponjosos)

Aceite suave para freír (girasol o similar)

Para rebozar:

100 g de azúcar

1 cdita de canela molida (opcional)

Preparación:

Pon en un recipiente de aluminio el agua (y la leche si usas), la mantequilla, la sal y el azúcar, y calienta hasta que hierva y la mantequilla se haya derretido por completo.

Retira del fuego, añade de golpe la harina tamizada (y la levadura si usas) y mezcla enérgicamente con una espátula o cuchara de madera. Esto hasta obtener una masa homogénea que se despegue de las paredes del recipiente.

Vuelve a poner el recipiente a fuego medio 1–2 minutos, removiendo sin parar, para secar ligeramente la masa y luego deja templar unos minutos. Incorpora los huevos uno a uno, batiendo bien después de cada adición hasta que la masa quede lisa, brillante y con textura densa pero cremosa que cae lentamente de la cuchara.

Añade la ralladura de limón o naranja y mezcla hasta integrarla por completo. Calienta abundante aceite en una sartén honda o cazo a unos 170–180 °C (si no tienes termómetro, que al tirar un poquito de masa burbujee suavemente sin quemarse rápido).

Con ayuda de dos cucharillas o una cuchara de helado pequeña, toma porciones de masa y déjalas caer suavemente en el aceite caliente sin llenar demasiado la sartén para que puedan hincharse.

Fríe los buñuelos, girándolos de vez en cuando, hasta que estén bien inflados y dorados por todos lados. Retira los buñuelos con una espumadera y déjalos escurrir sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite.

Mezcla el azúcar con la canela en un plato hondo y reboza los buñuelos aún templados hasta cubrirlos bien. Sirve los buñuelos de viento recién hechos o a temperatura ambiente, solos o acompañados de chocolate caliente, crema pastelera o lo que prefieras.

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