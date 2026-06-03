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¿Qué es el síndrome del Impostor?

By Danny Valdiviezo
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¿Un despecho puede durar toda la vida?

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Danny Valdiviezo
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IOTA Latino
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El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico en el que una persona es incapaz de internalizar sus propios logros. A pesar de contar con capacidades y éxitos demostrables, experimenta la creencia persistente de que es un fraude y que no merece estar donde está.

Síndrome del Impostor, ¿Qué lo caracteriza?

Duda constante: Atribuyen sus éxitos a la suerte, a errores ajenos o a circunstancias externas, en lugar de a su propio esfuerzo y talento.

Miedo a ser descubierto: Temen que, en cualquier momento, los demás se den cuenta de que «no son tan inteligentes o competentes» como aparentan.

Autoexigencia desmedida: Suelen establecer estándares inalcanzables y se sienten fracasados ante cualquier pequeño error.

Minimización de elogios: Son incapaces de aceptar cumplidos y restan importancia a sus reconocimientos.

Comportamientos habituales

Quienes lo padecen suelen caer en dos extremos:

Sobrecapacitación: Trabajan de más, estudian incansablemente o se preparan en exceso para evitar que descubran su «incompetencia».

Procrastinación o evitación: Aplazan proyectos y evitan tomar nuevas responsabilidades por miedo a no hacerlas a la perfección.

¿Cómo superarlo?

Aunque no es un trastorno psiquiátrico reconocido, puede generar mucho estrés, ansiedad y bloqueo creativo. Para gestionarlo, los expertos sugieren: Hablarlo abiertamente: Compartir estas inseguridades con mentores o colegas ayuda a normalizar lo que sientes.

Llevar un registro de logros: Anotar tus éxitos y comentarios positivos de forma objetiva te dará evidencia real de tu valor. Aceptar los errores: Ver los fallos como oportunidades de aprendizaje y no como pruebas de incompetencia.

Buscar ayuda psicológica: Si el síndrome limita tu potencial, la terapia cognitivo-conductual es ideal para reconstruir tu confianza.

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SourceUnir.net
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