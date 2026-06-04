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El Ministro Diosdado Cabello en su programa de los miércoles Con El Mazo Dando, habló de la cifra de policías retirados de sus cargos por procesos de investigación. Indicó que son 22 mil funcionarios que se encuentran en dichos procesos.

«Nosotros no estamos haciendo fiesta de esto, pero el pueblo debe saberlo», enfatizó. Dijo Cabello que en los últimos 18 meses se han estado depurando los cuerpos policiales de todo el país.

Cifra de policías retirados de sus cargos

Respaldó el proceso que lleva a cabo la presidenta encargada Delcy Rodríguez con la llamada “revolución judicial”, la cual inició en este mes de junio. E indicó que los policías deben de estar orgullosos por la misión que están cumpliendo.

«Los policías deben estar orgullosos de su misión. Aquel que caiga en malas prácticas no merece ese uniforme; no es digno porque lo ensucia. Quien se deja corromper o extorsiona, le hace daño a la institución. Con eso somos severos y estrictos; no hay manera de conciliar». Dijo.

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