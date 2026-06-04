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Capturado sujeto con una escopeta en Bejuma

By Redacción Carabobo
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Capturado con una escopeta en Bejuma
Foto: Policía de Carabobo.

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Funcionarios de la Policía del Estado Carabobo adscritos a la Estación Policial Bejuma (CCP Nor Occidental) lograron la aprehensión de un ciudadano. Por el delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego entre sus pertenencias.

Fue capturado con una escopeta en Bejuma, quedando a la orden del Ministerioo Público, dijo la Policía de Carabobo. El Cuadrante de Paz detuvo al sujeto en el sector Altos de Reyes, calle principal, Municipio Bejuma.

Capturado con una escopeta en Bejuma

Explicó el organismo policial que durante labores de patrullaje preventivo, el ciudadano Freddy Javier Montero Navas, de 46 años de edad al notar la presencia policial; tomo actitudes sospechosas y se procedió a revisar lo que llevaba.

El hombre llevaba un arma de fuego tipo escopeta (pajiza), marca Maverick, modelo 88, calibre 12, con seriales desbastados (no visibles) y sin cartuchos. El caso y las actuaciones policiales fueron verificados a través del sistema SIIPOL.

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SourcePolicía de Carabobo
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